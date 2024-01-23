Іспанія

Каталонський клуб розраховує на португальських футболістів.

Агент Жорже Мендеш, який представляє інтереси Жоау Канселу та Жоау Феліша, розповів про майбутнє футболістів у Барселоні.

"Барселона хоче зберегти і Жоау Феліша, і Жоау Канселу після цього сезону. Вони хочуть підписати обох на постійній основі. Критика на адресу Фелікса? Його виступи були дуже хорошими", - наводить слова Мендеша інсайдер Фабріціо Романо.

За чутками, за нову оренду Феліша Атлетіко вимагатиме у Барселони понад 15 млн євро – викуп у цьому випадку буде обов'язковим.