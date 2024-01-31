Іспанія

Команда Хаві стикнулась із черговою важкою грою в поточному сезоні, проте цього разу вийшла з неї переможцем.

Команди, які були залучені до розіграшу Суперкубка Іспанії-2024 посеред січня, із цілком зрозумілих причин не змогли вчасно провести свої матчі двадцятого туру Ла Ліги. Але організатори національної першості вдало підлаштували календар змагань таким чином, щоб бодай дві команди з чотирьох грали поміж собою. Каталонській Барселоні та памплонській Осасуні в цьому плані "пощастило", тому за їхньою грою на Олімпійському стадіоні Барселони ми й спостерігали звітного вечора.

І оскільки команда Хаві до цього програла два поспіль матчі з великою кількістю забитих та пропущених голів, Атлетіку (2:4) та Вільярреалу (3:5), то запити для господарів були значно вищими. Ягоба Аррасате тим часом у звичній для себе манері щось накрутив із ротацією, але задум залишився таким самим — гості мали грати з п’ятьма захисниками, а отже оборонятись переважну частину ігрового часу.

Напевно, за таких умов від каталонців ми мали очікувати на активну гру на м’ячі, проте цей матч для "блаугранас" розпочався з чергового ляпасу в цьому сезоні. На рівному місці смикнув задню поверхню стегна Ферран Торрес уже на сьомій хвилині, а отже це чергові тижні відсутності одного з ключових гравців колективу Хаві.

Що ж до подій на полі, то в атаці в Барси знову були проблеми. Створювати моменти вдавалось тільки за підсумком стандартів, і якби ще Левандовські та Кунде користались власними нагодами, то була б геть інша розмова. А так — усі наміри господарів атакувати зводились нанівець поганою реалізацією? А що суперники? Ну, Осасуна сходила в напад під завісу тайму, створила момент для Будіміра — знову ж таки, після стандарту — але не забила. Як і суперники, тож на перерву пішли за справедливого рівного рахунку.

А ось у другій половині матчу запити від каталонців стали значно вищими, тому й робити щось Хаві було необхідно дуже швидко. Він на завершення повного ігрового часу вигадав заміну з появою Віктора Роке на полі й точно не прогадав. Уже за хвилину новачок оформив перший гол у кар’єрі за Барселону, після чого навіть розплакався на мить. Але грати ще було потрібно більше пів години, тож ці емоції були не на часі.

Власне, як і більш обачною потрібно було бути Осасуні, а не як Унаї Гомес, який 67 хвилині на другу жовту завали того-таки Роке в центрі поля. У меншості шансів у гостей на порятунок майже не було, і Барса мала їх добивати, але знову ці зайві рухи в чужому штрафному були ладні добити радше самих уболівальників каталонців. А під фінальний свисток узагалі було цікаво, коли памплонці пішли вперед і ледь не заштовхали той м’яч у ворота. Де в чому й пощастило команді Хаві.

Наступний матч каталонська Барселона проведе в гостях у Алавеса, а памплонська Осасуна прийматиме Сельту з Віго.



Барселона — Осасуна 1:0

Гол: Роке, 63



Барселона: І. Пенья — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Педрі (Ромеу, 77), де Йонг, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Торрес (Фермін, 7, Роке, 62).



Осасуна: Айтор Фернандес — У. Гарсія, Д. Гарсія, Еррандо — Аресо, Монкайола (Барха, 83), Торро (Ібаньєс, 83), Аймар (Брашанац, 68), Мохіка — Будімір (Р. Гарсія, 68), Арнаїс (Рауль, 68).



Попередження: Педрі — У. Гарсія.

На 67-й хвилині був вилучений Унаї Гарсія (Осасуна) (друге попередження).