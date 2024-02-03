Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 23-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 03 січня і розпочнеться о 19:30.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Алавес та Барселона. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

АЛАВЕС — БАРСЕЛОНА

СУБОТА, 03 ЛЮТОГО, 19:30. ЕСТАДІО МЕНДІСОРРОСА, ВІТОРІЯ-ГАСТЕЙС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

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Барселона хоче грати краще у рамах іспанського чемпіонату. Необхідно чекати на хороший виступ у новому турі.

Наразі чемпіон Іспанії розчаровує результатами, а також стилем гри. Коли він перемагає, як нещодавно проти Осасуни, то скромно із невеликим рахунком. Тому не дивно, що можна очікувати рівного матчу з невеликою кількістю голів. Не виключено те, що невдачі у інших матчах замотивують команду виграти. Необхідно доводити свій клас і лідерам, це стосується гравців атакувальної лінії, де не завжди вдається реалізовувати свої нагоди. Також є деякі запитання до захисту, що допускає достатньо моментів. На даний момент Барселона є четвертою командою в таблиці Ла Ліги. Декілька матчів з Алавесом були дуже рівними у попередні декілька років, адже дві перемоги були лише з різницею в один гол, а у 2021 році на Камп Ноу була нічия.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Алавес: Сівера — Теналья, Марін, Абкар, Лопес — Гевара, Бланко, Гуріді — Вісенте, Омородіон, Ріоха

Осасуна: Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Канселу — Ромеу, де Йонг — Гюндоган, Педрі — Ямал, Левандовські

Не зіграють: Горосабель, Седлар — тер Штеген, Алонсо, Бальде, Гаві, Феліш, Торрес

Під питанням: .. — Роберто, Рафінья

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