Французький клуб цікавиться 19-річним Мікаїлом Файє.
Мікаїл Файє, Getty Images
30 січня 2024, 09:23
Центральний захисник молодіжної команди Барселони Мікаїл Файє може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 19-річного сенегальця зацікавлений Ланс, який вже зробив пропозицію про трансфер гравця у розмірі 9 мільйонів євро.
Проте керівництво "блаугранас" відмовилося від пропозиції французів.
Цього сезону Файє провів 17 матчів за другий склад Барселони, в яких отримав одну червону картку.
Раніше повідомлялося, що Де Дзербі може стати наступним тренером Барселони.