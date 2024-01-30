Іспанія

Французький клуб цікавиться 19-річним Мікаїлом Файє.

Центральний захисник молодіжної команди Барселони Мікаїл Файє може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного сенегальця зацікавлений Ланс, який вже зробив пропозицію про трансфер гравця у розмірі 9 мільйонів євро.

Проте керівництво "блаугранас" відмовилося від пропозиції французів.

Цього сезону Файє провів 17 матчів за другий склад Барселони, в яких отримав одну червону картку.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі може стати наступним тренером Барселони.