Іспанія

П’ятий поєдинок донеччан на турецьких зборах.

У суботу, 4 лютого, донецький Шахтар проведе п’ятий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Маріно Пушича стане боснійський Вележ Мостар, стартовий свисток пролунає о 16:30.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посідають третю сходинку з 12 команд-учасниць.

У першій грі Шахтар здолав вірменський Пюнік (2:0), у другій — польський Лех (3:1), а в третій зіграв унічию проти словенського Марибора (0:0). Четверта ж зустріч має відбутись сьогодні, 3 лютого, проти чеського Градец Кралове, о 12:00.

Пряма трансляція матчу Шахтар — Вележ Мостар:

Нагадаємо, що нещодавно Шахтар продовжив контракт із півзахисником Олегом Очеретьком.