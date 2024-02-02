У клубі розраховують на свого вихованця.
Олег Очеретько, фото Шахтар
02 лютого 2024, 22:22
Атакуючий півзахисник Олег Очеретько оновив свою угоду з Шахтарем, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.
Новий контракт 20-річного українця розраховано до кінця 2027 року. Гравець є вихованцем донецького клубу.
У цьому сезоні Очеретько взяв участь у 4 матчах "гірників" у всіх турнірах, відзначившись голом.
Нагадаємо, нещодавно Шахтар також оновив угоду з Георгієм Судаковим. Повідомляється, що у ній є клаусула у розмірі 150 млн євро.