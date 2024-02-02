Україна

У клубі розраховують на свого вихованця.

Атакуючий півзахисник Олег Очеретько оновив свою угоду з Шахтарем, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.

Новий контракт 20-річного українця розраховано до кінця 2027 року. Гравець є вихованцем донецького клубу.

У цьому сезоні Очеретько взяв участь у 4 матчах "гірників" у всіх турнірах, відзначившись голом.

Нагадаємо, нещодавно Шахтар також оновив угоду з Георгієм Судаковим. Повідомляється, що у ній є клаусула у розмірі 150 млн євро.