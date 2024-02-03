Каталонський клуб здолав господарів.
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03 лютого 2024, 21:29
У рамках 23 туру чемпіонату Іспанії Барселона вирушила на виїзд до Алавеса.
Колектив Хаві зумів набрати три очки, навіть незважаючи на те, що догравав матч у меншості.
Алавес — Барселона 1:3
Голи: Саму, 51 — Левандовські, 22, Гюндоган, 49, Вітор Роке, 63.
Алавес: Сівера — Теналья (Хаджи, 77), Марін, Дуарте, Хаві Лопес — Гевара, Бланко (Бенавідес, 77), Гуріді (Реббах, 64) — Сола, Саму (Панічеллі, 88), Ріоха (Сімеоне, 64).
Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Кубарсі (Ромеу, 83), Канселу (Форт, 46) — де Йонг, Крістенсен (Іньїго Мартінес, 82), Гюндоган (Вітор Роке, 59) — Ямаль, Левандовські, Педрі (Фермін Лопес, 75).
Попередження: Саму, 12, Сола, 90+7 — Вітор Роке, 67.
Вилучення: Вітор Роке, 72.