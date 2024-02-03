Іспанія

Каталонський клуб здолав господарів.

У рамках 23 туру чемпіонату Іспанії Барселона вирушила на виїзд до Алавеса.

Колектив Хаві зумів набрати три очки, навіть незважаючи на те, що догравав матч у меншості.

Алавес — Барселона 1:3

Голи: Саму, 51 — Левандовські, 22, Гюндоган, 49, Вітор Роке, 63.

Алавес: Сівера — Теналья (Хаджи, 77), Марін, Дуарте, Хаві Лопес — Гевара, Бланко (Бенавідес, 77), Гуріді (Реббах, 64) — Сола, Саму (Панічеллі, 88), Ріоха (Сімеоне, 64).

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Кубарсі (Ромеу, 83), Канселу (Форт, 46) — де Йонг, Крістенсен (Іньїго Мартінес, 82), Гюндоган (Вітор Роке, 59) — Ямаль, Левандовські, Педрі (Фермін Лопес, 75).

Попередження: Саму, 12, Сола, 90+7 — Вітор Роке, 67.

Вилучення: Вітор Роке, 72.