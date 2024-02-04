Іспанія

Керманич Жирони прокоментував нічию проти Реала Сосьєдад.

Напередодні каталонська Жирона на власному полі зіграла внічию проти баскського Реала Сосьєдад.

Жирона — Реал Сосьєдад 0:0 Огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Мічел, якого через надмірні емоції вилучили під завісу протистояння, поділився враженнями від побаченого на полі.

"Певна річ, що мені не подобається, коли мене вилучають. Я протестував проти окремих рішень арбітра й це було природньо. Я нікого не зневажав, але мене вилучили. Це мене дуже розлютило.

Реальність така, що якщо є атака йде другим чи третім темпом, VAR більше не повинен втручатись. Я думаю, що це — очевидні речі. Окрім незарахованого гола, у мене є відчуття, що це була дуже важка гра для арбітрів, дуже важка.

Ми ж із свого боку приймемо цю нічию як належне. Хоча все одно думаю, що VAR не повинен був тоді втручатись.

Із іншого, суперники — молодці. Вони використовували Субіменді як третього гравця в центрі оборони. Якби ми грали занадто високо з Алейшем, гравець суперників міг би залишатися поміж нашими зонами.

Я думаю, що в багатьох моментах нам вдалося нейтралізувати їхню схему, хоча тиск змушував нас грати більш прямолінійно. У другому таймі нам було важко грати в глибину, хоча перший тайм був ближчим до того, що ми хотіли бачити на полі сьогодні.

Що стосується Блінда, то для нього це вже п’ята жовта в сезоні. Він був розчарований, тому що отримав картку за розмову з арбітром. Він грав у кожній грі, важливий гравець для команди, але тепер ми будемо адаптуватись.

Моє вилучення мене злить, у мене є відчуття, що я не сказав нічого поганого. Тепер мені доведеться пропустити матчі на двох прекрасних стадіонах, Бернабеу та Сан-Мамесі. Для мене, як для тренера, відсутність на матчі — це велика проблема. Я хочу мати відчуття, відчуття того, що відбувається на полі.

Тренерський штаб буде робити ту ж саму роботу, що я зазвичай, але на особистому рівні для мене це дуже болісна новина.

Очікувано, що ми зустрілись із командою з найвищою інтенсивністю в чемпіонаті. Це — дуже складний суперник, вони часто відключають тебе від гри.

У цьому сенсі Сосьєдад — дуже добре налагоджена команда. Вони не дають тобі розслабитись. Наша команда змагалась, боролась у кожному епізоді для того, щоб забити команді з Ліги чемпіонів", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі каталонська Жирона зіграє в гостях у мадридського Реала.