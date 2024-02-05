Іспанія

Команда, щоправда, відзначити цю подією перемогою не змогла.

Мадридський Реал напередодні не втримав перемогу в дербі проти Атлетіко в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги, пропустивши на останніх хвилинах компенсованого часу.

Реал — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

У цьому матчі флангових захисник "галактікос" Даніель Карвахаль через кадрові проблеми Карло Анчелотті вперше за часи виступів у складі "бланкос" спробував свої сили в ролі центрального захисника з перших хвилин.

Це було доволі символічно, оскільки для 32-річного виконавця ця гра стала 400 в кар’єрі в складі "королівського" клубу.

Із цим Карвахаля вже після завершення гри привітав президент Реала Флорентіно Перес.

Нагадаємо, що часи виступів на професійному рівні Карвахаль лише одного разу змінював клубну прописку — перейшов до Баєра в 2012 році за 5 млн євро, але вже через сезон повернувся назад за 6,5 млн євро.

За цей час Дані забив 11 голів та віддав 62 гольові передачі.