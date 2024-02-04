Іспанія
04 лютого 2024, 23:59
Реал із Луніним не втримав перемогу над Атлетіко в дербі
За тиждень до очної зустрічі проти каталонської Жирони команда Карло Анчелотті втратила дорогоцінні очки, як і майбутні суперники.
Реал — Атлетіко, Getty Images
04 лютого 2024, 23:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Атлетіко 1:1
Голи: Браїм, 20 — Льоренте, 90+3
Реал: Лунін — Васкес, Карвахаль, Начо, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос — Беллінгем (Себальйос, 88) — Родріго (Модрич, 76), Браїм (Хоселу, 71).
Атлетіко: Облак — Льоренте, Савич, Вітсель, Ермосо, Рікельме (Моліна, 46) — Де Пауль (Барріос, 61), Коке (Корреа, 68), Сауль (Ліно, 61) — Мората (Депай, 61), Грізманн.
Попередження: Сауль, Ермосо, Коке, Барріос, Депай