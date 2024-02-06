У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано на своєму полі приймав Севілью.

Гості здолали господарів завдяки дублю від Юссефа Ен-Несірі. За Райо забивав Паласон.

Після 23 турів Севілья знаходиться на 15-му місці, Райо — на дві сходинки вище.

 

Райо Вальєкано — Севілья 1:2
Голи: Паласон, 29 — Ен-Несірі, 19, 45. 

Райо Вальєкано: Димитрієвський — Балью (Нтека, 86), Арідане, Лежен, Еспіно (де Фрутос, 86) — Паласон, Унаї Лопес (Креспо, 73), Валентін, Чаваррія (Трехо, 65) — Камельо (де Томас, 65), Альваро Гарсія. 

Севілья: Нюланд — Навас (Хуанлу, 76), Баде, Маркао, Акунья (Орміго, 54) — Соу (Олівер, 54), Агуме (Меджбрі, 82), Сумаре, Окампос — Ен-Несірі, Ромеро (Педроса, 76). 

Попередження: Креспо, 90+1 — Ромеро, 36, Акунья, 45+5, Меджбрі, 85. 