Іспанія

Поєдинок між двома лідерами Ла Ліги відбудеться 10 лютого.

Жирона має намір підійти до матчу іспанської Ла Ліги проти мадридського Реала у своєму повному складі, включаючи кількох дискваліфікованих. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво клубу має намір оскаржити картки, які отримали головний тренер команди Мічел та захисник Дейлі Блінд у минулій грі проти Реала Сосьєдада (0:0).

Нагадаємо, Блінда було покарано після фінального свистка п'ятою жовтою карткою в сезоні, а Мічела було видалено за неодноразові виходи з технічної зони з явними жестами незгоди з діями арбітрів.

Жирона стверджує, що за свою поведінку Мічел мав отримати жовту картку, а не червону. У той же час Блінд тільки запитав у арбітра, чому було додано лише дві хвилини, незважаючи на надання допомоги гравцю Сосьєдада.

Якщо апеляцію буде відхилено, то Мічел, Блінд та Янгель Еррера, який також отримав п'яту жовту картку, пропустять гру з "вершковими".

Нагадаємо, матч Реал – Жирона відбудеться 10 лютого. Після 23 турів Реал очолює Ла Лігу, випереджаючи Жирону на два бали.