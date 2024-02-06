Поєдинок між двома лідерами Ла Ліги відбудеться 10 лютого.
Мічел, Getty Images
06 лютого 2024, 12:59
Жирона має намір підійти до матчу іспанської Ла Ліги проти мадридського Реала у своєму повному складі, включаючи кількох дискваліфікованих. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, керівництво клубу має намір оскаржити картки, які отримали головний тренер команди Мічел та захисник Дейлі Блінд у минулій грі проти Реала Сосьєдада (0:0).
Нагадаємо, Блінда було покарано після фінального свистка п'ятою жовтою карткою в сезоні, а Мічела було видалено за неодноразові виходи з технічної зони з явними жестами незгоди з діями арбітрів.
Жирона стверджує, що за свою поведінку Мічел мав отримати жовту картку, а не червону. У той же час Блінд тільки запитав у арбітра, чому було додано лише дві хвилини, незважаючи на надання допомоги гравцю Сосьєдада.
Якщо апеляцію буде відхилено, то Мічел, Блінд та Янгель Еррера, який також отримав п'яту жовту картку, пропустять гру з "вершковими".
Нагадаємо, матч Реал – Жирона відбудеться 10 лютого. Після 23 турів Реал очолює Ла Лігу, випереджаючи Жирону на два бали.