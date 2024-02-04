Іспанія

Додати сюди ще й травму Артема Довбика, і вийде справжній калейдоскоп утрат.

Каталонська Жирона напередодні на власному полі зіграла внічию проти баскського Реала Сосьєдад у рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Жирона — Реал Сосьєдад 0:0 Огляд матчу Ла Ліги

Емоції за ходом гри виключно підвищували градус протистояння, що в підсумку призвело до того, що господарі припустились кількох стратегічних помилок наприкінці гри.

Але наслідки їх ще буде помітно на полі стадіону Сантьяго Бернабеу в матчі Жирони проти мадридського Реала за тиждень.

Опорний півзахисник Янгель Еррера на 88 хвилині отримав попередження за фол, який вивів його з переліку потенційних учасників майбутньої гри, оскільки картка стала п’ятою в сезоні.

Та сама історія спідкала центрального захисника Жирони Дейлі Блінда, але вже після фінального свистка, тоді як попередження було продемонстровано за надмірні емоції.

Окрім цього, на 89 хвилині був вилучений за реакцію на дії головного арбітра головний тренер каталонців Мічел.

На додачу до цього, травма нападника Артема Довбика, який пропустив звітне протистояння.

У наступному турі каталонська Жирона зіграє в гостях у мадридського Реала.