Іспанія

Крім "матрацників", у послугах футболіста зацікавлені й інші клуби Ла Ліги.

Нападник Хетафе Мейсон Грінвуд, контракт якого належить Манчестер Юнайтед, потрапив у сферу інтересів мадридського Атлетіко. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво "матрацників" уважно стежить за виступами 22-річного англійця і може зробити пропозицію в літнє трансферне вікно.

Також наголошується, що, крім Атлетіко, Мейсоном цікавляться й інші клуби іспанського чемпіонату.

Джерело додає, що важко розрахувати трансферну вартість гравця через те, що МЮ віддав його в оренду, а його контракт розрахований до літа 2025 року.

У нинішньому сезоні Грінвуд провів 22 матчі, в яких забив сім голів та віддав чотири асисти.