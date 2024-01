Іспанія

Сам гравець заперечує таке трактування розвитку подій.

Напередодні в матчі 19 туру іспанської Ла Ліги Хетафе на власному полі поступився Райо Вальєкано в запеклому регіональному протистоянні (0:2).

Суттєво погіршили шанси команди Хосе Бордаласа на успіх у цій грі одразу два вилучення, найбільш контраверсійним із яких стала червона картка для англійського нападника Мейсона Грінвуда на початку другого тайму.

Офіційний протокол гри за авторством головного арбітра Хорхе Фігероа Васкеса з Андалусії містить свідчення про те, що гравець Хетафе сказав рефері: "Іди на**р!" ("f*ck you!") та супроводив це вислів характерними жестами.

У головного тренера Хетафе з цього приводу є інша інформація:

"Мейсон — хороший хлопець, але він не говорить іспанською. Після гри він сказав мені, що на адресу арбітра від нього пролунав вислів: "Не жартуй зі мною!" ("don't f*ck with me").

Арбітр не свистів із приводу фолів, які відбувались за кілька метрів від нього, тож я можу зрозуміти свого гравця. Але це було виключно розчарування, ніхто нікого не ображав.

Це те саме, якби Мейсон сказав: "Годі знущатись із мене, ти взагалі не свистиш" ("don't f*ck with me, you're not whistling").

Я думаю, що це було просте перебільшення з боку рефері й дуже суворе покарання для гравця.

Те саме й щодо вилучення Латаси в першому таймі. До цього команда гра добре, у Райо було кілька моментів із стандартів, не більше того. Ми тримали гру під контролем і було лише питанням часу, коли ми додамо в атаці.

Але після вилучення змінилось усе, а другий тайм виявився взагалі ще гіршим, аніж перший", — заявив іспанський фахівець.

Дисциплінарний комітет Ла Ліги готує до розгляду матеріали з приводу цього інциденту й незабаром має вирішити долю Грінвуда.

У наступному турі Хетафе гратиме в гостях у памплонської Осасуни.