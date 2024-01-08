Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Бажаємо вам приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

У першому матчі нового 2024 року, який пройшов в рамках 20 туру АПЛ, Ліверпуль здолав Ньюкасл із рахунком 4:2.

Офіційно: найкращий український футболіст 2024 року — Назарій Русин! Сталося це після дебютного гола українця за Сандерленд у матчі Чемпіоншипу.

Є два типи людей на Football.ua. Перший — "майстер сарказму":

Другий тип — "турботливий":

Минулого тижня на нашому сайті вийшов матеріал про ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок.

Для такого улову потрібна якась особлива прикормка...

Пророцтво на майбутнє:

Не в П'ємонте Кальчо — це вже великий успіх.

Початок місяця, а це означає вихід нашого нового матеріалу із оновленням рейтингу десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2023/24: Золотий м'яч-2024. Довбик випередив Мбаппе.

Саме так, але з помилкою... Коли вже ця Жирона найме коректора?

Вихованець Челсі Крейг Берлі, який провів за "синіх" кілька сезонів у 90-х, поділився думкою про гру Михайла Мудрика: "Він переважно дає дуже мало кінцевого продукту".

Бірмінгем офіційно звільнив Вейна Руні з посади головного тренера.

Хм, вихованець Евертона та ексгравець Манчестер Юнайтед... Десь напружився один Джеймі Каррагер.

Просто глибоко в душі Руні є фанатом Астон Вілли.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про боротьбу за чемпіонство в Ла Лізі і, зокрема, прокоментував успіхи Жирони: "Жирона буде в топ-4 до кінця сезону".

Але є одна ДУЖЕ ВАЖЛИВА поправка, без якої взагалі нікуди:

Мейсон Грінвуд отримав пряму червону картку за суперечки з арбітром у матчі 19 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. 

Є інформація, що він за старою звичкою погрожував подзвонити Говарду Веббу.

Роман Яремчук відзначився дебютним голом за Валенсію у Ла Лізі.

Ну клас, тепер через вас у людини пропала головна мотивація продовжувати забивати голи...

Керманич Ньюкасла Едді Гау прокоментував епізод з призначеним пенальті в матчі проти Ліверпуля (2:4): "Не думаю, що другий пенальті був — таке не можна ставити".

Стало відомо, за що Мейсон Грінвуд отримав пряму червону картку — версій є кілька.

Максимально засуджуємо!

Роман Яремчук палко оцінив свій дебютний гол у Ла Лізі: "Футбол — це бісів наркотик".

Скрінити коментарі читачів під цією новиною — бісів наркотик. Ніяк не можеш зупинитися:

Навіть зіркові гості завітали:

Катерина Монзуль опустилася на четверте місце серед найкращих арбітринь у 2023 році.

Український нападник Жирони Артем Довбик висловився про визнання гравцем грудня у Ла Лізі: "Дякую вам за підтримку".

Ну, ви ж розумієте, кому саме Артем подякував:

Гравці лише трьох клубів АПЛ не будуть представлені на цьогорічних Кубках Африки та Азії.

Рома шукає нового спортивного директора.

Njet Molotoff, njet Molotoff...

Центральний захисник Барселони Рональд Араухо на тлі серйозної зацікавленності мюнхенською Баварією відмовився від підписання нового контракту з каталонським клубом.

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Володар Золотого м'яча-1975, екснаставник Динамо та збірної України Олег Блохін міг повернутись у великий футбол, проте відмовився очолити збірну Азербайджану.


Провокуєте Блохіна?

Шо може повернутися до Ліги 1.

Шо?