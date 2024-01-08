Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (01.01.2024 — 07.01.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Бажаємо вам приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
У першому матчі нового 2024 року, який пройшов в рамках 20 туру АПЛ, Ліверпуль здолав Ньюкасл із рахунком 4:2.
Є два типи людей на Football.ua. Перший — "майстер сарказму":
Другий тип — "турботливий":
Для такого улову потрібна якась особлива прикормка...
Пророцтво на майбутнє:
Не в П'ємонте Кальчо — це вже великий успіх.
Початок місяця, а це означає вихід нашого нового матеріалу із оновленням рейтингу десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2023/24: Золотий м'яч-2024. Довбик випередив Мбаппе.
Саме так, але з помилкою... Коли вже ця Жирона найме коректора?
Вихованець Челсі Крейг Берлі, який провів за "синіх" кілька сезонів у 90-х, поділився думкою про гру Михайла Мудрика: "Він переважно дає дуже мало кінцевого продукту".
Бірмінгем офіційно звільнив Вейна Руні з посади головного тренера.
Хм, вихованець Евертона та ексгравець Манчестер Юнайтед... Десь напружився один Джеймі Каррагер.
Просто глибоко в душі Руні є фанатом Астон Вілли.
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про боротьбу за чемпіонство в Ла Лізі і, зокрема, прокоментував успіхи Жирони: "Жирона буде в топ-4 до кінця сезону".
Але є одна ДУЖЕ ВАЖЛИВА поправка, без якої взагалі нікуди:
Є інформація, що він за старою звичкою погрожував подзвонити Говарду Веббу.
Ну клас, тепер через вас у людини пропала головна мотивація продовжувати забивати голи...
Стало відомо, за що Мейсон Грінвуд отримав пряму червону картку — версій є кілька.
Максимально засуджуємо!
Скрінити коментарі читачів під цією новиною — бісів наркотик. Ніяк не можеш зупинитися:
Навіть зіркові гості завітали:
Український нападник Жирони Артем Довбик висловився про визнання гравцем грудня у Ла Лізі: "Дякую вам за підтримку".
Ну, ви ж розумієте, кому саме Артем подякував:
Njet Molotoff, njet Molotoff...
4
Володар Золотого м'яча-1975, екснаставник Динамо та збірної України Олег Блохін міг повернутись у великий футбол, проте відмовився очолити збірну Азербайджану.
Провокуєте Блохіна?
Шо?