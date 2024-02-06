Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера демонструє цікаві матчі. Жирона не виграла у Реал Сосьєдада, а Реал і Атлетіко зіграли результативну нічию.

Результати туру

Барселона виграла в Алавеса на виїзді

Деякі пошкодження ще більше ускладнили ситуацію Барселони. Були викликані Гую, Пау Віктор і Унаї, але жоден з них не стартував з першої хвилини. Вітор Роке також сидів на лаві запасних, але в стартовому складі було аж чотири номінальних захисника. Пау Кубарсі грав разом з Рональдом Араухо та Жюлем Кунде, а Жоау Канселу мав грати на лівому фланзі. Цього разу Андреас Крістенсен грав на позиції опорного півзахисника, а Ілкай Гюндоган, Френкі де Йонг і Педрі завершували центральну лінію. На правому фланзі грав Ламіне Ямал, а в центрі атаки очікувано зіграв Роберт Левандовські.

На самому початку матчу Пау Кубарсі дуже гостро атакував суперника у власному штрафному майданчику, але арбітр раніше зафіксував офсайд у епізоді. Сміливі атаки господарів завдавали чимало проблем захисникам Барселони. На 10-й хвилині Рональд Араухо пробив головою у складній ситуації, але надто легко. Гра стала більш рівною. На 21-й хвилині Саму Омородіон головою пробив поруч зі стійкою. У відповідь Ілкай Гюндоган зробив чудову передачу на Роберта Левандовські, а польський гравець блискуче впорався з м'ячем і перекинув голкіпера.

Барселона отримала достатню перевагу у володінні м’ячем. Ламін Ямал був дуже активним. На 35-й хвилині Йон Гуріді добре завдав удару, але його вдало відбив Іньякі Пенья. Барселона мала бути обережною, оскільки господарі набирали впевненості з кожною хвилиною. Перед самою перервою після великої плутанини в штрафному Іньякі Пенья зловив м'яч, врятувавши команду від голу. У першому таймі було видно, що Барселоні непросто взяти три бали.

У перерві Хаві зробив одну заміну. Жоау Канселу змінив Гектор Форт. На 48-ій хвилині Луіс Ріоха мав чудову нагоду, але його удар не вийшов. У відповідь Ламіне Ямал вибіг у контратаку та зіграв на Педрі, а той тут же відправив м’яч на Ілкая Гюндогана, який завершив атаку впевненим ударом. Не минуло й хвилини, як господарі забили гол. Саму Омородіон дотягнувся до м'яча та сильним ударом головою переграв голкіпера Барселони. На 59-й хвилині вийшов Вітор Роке. У одному з наступних епізодів бразильський гравець блискуче завершив передачу Ектора Форта і забив третій гол у матчі.

Далі Вітор Роке отримав дві жовтих картки і через це відправився у роздягальню команди. Господарі почали атакувати, побачивши свій шанс. На полі з'явилися Фермін Лопес, Іньїго Мартінес і Оріоль Ромеу, а Барселона зосередилася на контратаках. Шанс був у Ламіне Ямала, але він пробив вище поперечини і не дозволив забити ще один м'яч гостей. Зрештою, Барселона втримала перевагу та набрала необхідні бали. Зараз у медичного персоналу є тижнева перерва, щоб спробувати фізично відновити команду, і підготувати її до матчу з Наполі.

Жирона зіграла внічию із Реалом Сосьєдад

Реал Сосьєдад мав багато гравців з пошкодженнями до цього матчу і доводилося виставити деяких вихованців клубу. В Жирони не було Артема Довбика, що також має пошкодження, але скоріше за все зможе грати у наступному турі Ла Ліги.

Список травмованих уже на старті поповнив захисник Реал Сосьєдада Альваро Одріосола. Захисник невдало торкнувся м'яча і тримався за коліно. Втім, зміг сам залишити поле, тож, мабуть, вдалося уникнути чогось серйозного. А команда з новим правим захисником Йоном Арамбуру включила максимальну інтенсивність і грала дуже зухвало для виїзного матчу з лідером чемпіонату. Високо пресингували один в один, що є для них більш традиційно. Жирона відповідала своїм пресингом, тому матч виглядав жваво.

Довгий час не було ударів по воротам. Далі Віктор Циганков ледь не забив зі штрафного – яскравий сейв зробив голкіпер Алекс Реміро. Загалом стандарти Жирони були дуже небезпечними. Зрештою, у середині першого тайму господарі забили. Дуже добре зіграв Савіо, зберігши майже вийшовший м'яч і віддав його в район дальньої штанги, але через офсайд гол відмінили.

Реал Сосьєдад намагався грати тактикою фолу та це вдавалося. Забити у стартові 45 хвилин команда Іманола Альгуасіля могла, коли вибігла в контрвипад два в один – Дейлі Блінд якимось дивом заблокував передачу Браїса Мендеса.

Другий тайм також розпочався із травми гравця Реал Сосьєдада. Зимовий новачок Шеральдо Бекер отримав пошкодження у дивному моменті. Форвард вйишов віч-на-віч, вигравши єдиноборство у Дейлі Блінда, але чомусь не став зближуватися з голкіпером і пробив ще з лінії штрафного майданчика. Вийшло вкрай невдало. Опинившись на землі, Шеральдо Бекер відразу почав сигналізувати жестами, що йому потрібна заміна.

Жирона виглядала дешо слабше у другому таймі. Вона майже не била по воротам, а далі ще і дозволила Реалу Сосьєдад зрівняти рахунок.

Команда спробувала забити, але Валері не влучив із доброї позиції. Наразі Жирона не лідер Ла Ліги.

Реал зіграв результативну нічию з Атлетіко

Реал Мадрид отримав декілька недобрих новин за попередні дні. По-перше, Орел'єн Чуамені не зміг грати через жовті картки. По-друге, Антоніо Рюдігер також не зміг грати, тому що не відновився вчасно. По-третє, Вінісіус не грав, тому що у нього боліла шия. Реал все одно був невеликим фаворитом матчу, якщо дивитися на турнірну таблицю, але можна було чекати різного сценарію. Вийшло менш результативно, ніж у інших зустрічах цих команд у сезоні і цікаво.

Головним завданням було мінімізувати ризик вривань Атлетіко на швидкості, тому Реал намагався не насичувати центр гравцями, а грати за допомогою флангів завдяки латералям та когось з півзахисників для створення більшості там і можливості більш надійніше грати з м'ячем. Виходило давати менше роботи центральним захисникам та мати свої моменти.

У захисті допомагав Феде Вальверде, що формував лінію з 5 захисників, але інколи через це гості могли створювати небезпеку біля воріт господарів завдяки знаходженню вільного простору в різних ситуаціях.

Реал тиснув, зміг закрити Атлетіко, а також забив у необхідний момент. Браїм Діас забив завдяки ефективним діям гравців господарів, які не давали гостям можливості доходити до власного штрафного майданчика і самі добре грали на їхній третині.

Атлетіко зробив декілька замін, в тому числі на флангах через ротацію від латералей і півзахисників на різних етапах матчу. Більш відкритий стиль дозволив змінити хід зустрічі.

Далі гра стала інтенсивною в обидва боки. Командам вдалося діяти інакше в рамках вибраного плану на дербі.

Другий тайм був більш рівним, Реал не так часто атакував, але обидві команди мали чудові моменти. Спочатку Родріго мав шанс збільшити перевагу, але Ян Облак зумів заблокувати його удар, а потім Антуана Грізманна зупинив Андрій Лунін. Голкіпер став героєм своєї команди, адже зробив чудовий сейв у першому таймі.

Однак він не зміг врятувати Реал від м'яча у доданий час другого тайму. Саме тоді Маркос Льоренте вдалим ударом переграв Андрія. Вдавалося зберігати концентрацію більшу частину матчу, втім все одно не вийшло запобігти голу. Таким чином, не вдалося відірватися від Жирони у таблиці.

Коротко про інші матчі туру:

- Атлетік вдома обіграв Мальорку (4:0). Дублем відмітився Юрі Берчіче, а гол та асист зробив Оян Сансет.

- Валенсія мінімально виграла в міцної Альмерії (2:1). У другому таймі Пепелу не реалізував пенальті, а Роман Яремчук відзначився вирішальним голом.

- Гранада вдома зіграла внічию з Лас-Пальмасом (1:1). Команди обмінялися голами в кожному з таймів.

- Вільярреал та Кадіс зіграли нульову нічию (0:0). Командам не вдалося реалізувати свої нагоди.

- Сельта виграла в Осасуни на виїзді (3:0). Голами та асистами відмітилися Йорген Странд Ларсен і Лука де ла Торре.

- Бетіс та Хетафе зіграли результативну нічию (1:1). Команди забили по голу у першому таймі.

- Севілья виграла в Райо Вальєкано у виїзному матчі (2:1). Дублем відмітився Юссеф Ен-Несірі.

Цікаві факти та статистика

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Інша статистика

Найкращий гол 23-го туру Прімери

Юрі Берчіче (Атлетік Більбао)

Найкращий гравець 23-го туру Прімери

Ілкай Гюндоган (Барселона) — гол+пас у матчі з Алавесом

Символічна збірна 23-го туру Прімери

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