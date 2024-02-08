Іспанія

Жодної домовленості поміж клубом та гравцем щодо нового контракту.

Доля іспанського центрального захисника мадридського Атлетіко Маріо Ермосо є доволі цікавою, оскільки він починав професійну кар’єру в академії принципових суперників "матрацників", Реала, після чого, транзитом через каталонський Еспаньйол, опинився в "кольчонерос".

28-річний виконавець у поточній кампанії відзначає п’ятий рік перебування в складі Атлеті, проте він же й має стати останнім, відповідно до чинного контракту футболіста.

А ось щодо нової угоди, то тут ні з боку самого гравця, ані з боку клубу, жодного руху останні пів року не відбувалось.

Ще наприкінці листопада минулого року Ермосо запитали журналісти про можливість продовження контракту, на що він відповів цілком схвально, однак на цьому все — Атлетіко не звертався до гравця з пропозицією.

ЗМІ стало відомо, що Маріо готовий залишити клуб улітку в якості вільного агента, і при цьому без роботи він точно не залишиться, бо за ним у чергу вишукувались "клуби з Англії, Італії та Саудівської Аравії".

У поточній кампанії Ермосо провів 30 матчів, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.