Іспанія

Іспанський захисник бачить своє майбутнє у складі "матрацників".

Захисник мадридського Атлетіко Маріо Ермосо не переймається тим, що його контракт закінчується наприкінці сезону.

"Я спокійний. Мене цікавить, щоб Атлетіко продовжував зростати, щоб все було так, як після чемпіонату світу, коли ви побачили іншу команду, з великою кількістю перемог.

Крім того, у нас дуже хороша серія у домашніх іграх. Ми досягаємо своїх цілей та ростемо. Ви бачите соліднішу команду, яка може на рівних конкурувати з найбільшими командами.

Оновлення контракту — це не те, що мене непокоїть, я вам ще раз говорю. Я відчуваю, що коли щось має статися, воно станеться. Я не знаю як.

Я насолоджуюсь грою зі своїми партнерами по команді, у мене прекрасні стосунки і з багатьма ми великі друзі, проводимо час у повсякденному житті команди, а також поза нею.

Коли люди говорять про Атлетіко як про сімейний клуб, у якому багато почуттів, це реальність. Тут все по-іншому, і ти сприймаєш клуб як свій дім", — наводить слова Ермосо AS.

Чинний контракт 28-річного іспанця розрахований до кінця цього сезону.

У поточній кампанії Ермосо провів 16 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.