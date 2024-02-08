Іспанія

Мінімальна поразка "матрацників".

У рамках першого матчу півфіналу Кубка Іспанії баскський Атлетік переміг на чужому полі мадридський Атлетіко (1:0). Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне висловився про невдалий результат на Ванда Метрополітано.

"Думаю, загалом ми провели хороший матч, але помилки дорого коштують у кубкових іграх. Ми дуже добре відпрацювали перший тайм, а другий тайм ще краще, багато часу проводили на половині поля суперника. Ми не реалізували декілька гольових моментів, але не варто переживати, таке буває.

У суперника перевага, тепер вони гратимуть вдома, при своїх вболівальниках, але ми зробимо все можливе для перемоги. Це футбол, все може статися", — наводить слова аргентинця Marca.