Іспанія

Наразі вінгер не демонструє топових виступів.

Барселона може віддати Рафінью до іншого клубу наступного літа - повідомляє Sport.

Рафінья відновився від пошкодження і готовий грати, але нинішня фінансова ситуація може змусити вінгера відправитися до іншого чемпіонату. Барселона може скористатися інтересом Аль-Хіляля, Тоттенгема чи Челсі.

У складі клубу, що також цікавиться Каору Мітомою, вінгер виступає з 2022 року. Також у нього є досвід гри за збірну Бразилії.

Цього сезону 27-річний гравець провів 20 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 7 асистів.