Іспанія

Клуб може підписати вінгера з чемпіонату Англії.

Барселона може літом оформити трансфер Каору Мітоми - повідомляє журналіст Ферран Корреас.

В угоду щодо Каору може бути включений Ансу Фаті, що виступає в оренді у Брайтоні. Можливий трансфер розглядається цього року.

У складі нинішнього клубу Мітома грає з 2022 року. Також у вінгера є досвід гри за збірну Японії.

Цього сезону 26-річний гравець провів 24 матчі в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 6 асистів.