Ліга націй

Іван Гашек висловився про результати жеребкування Ліги націй-2024/25.

У французькому Парижі відбулося жеребкування четвертого в історії розіграшу Ліги націй УЄФА, за підсумками якого національна збірна України дізналася своїх суперників та зіграє у квартеті B1 із Чехією, Албанією та Грузією.

Головний тренер чеської збірної Іван Гашек поділився враженнями від результатів жеребкування Ліги націй-2024/25.

"Не хочу робити якісь розрахунки, як не робив до жеребкування. Наше завдання зрозуміле — ми повинні піднятися в дивізіон А. Група збалансована, тому неважливо, хто, коли і з ким грає. Це буде битва в кожному матчі", — цитує слова Івана Гашека офіційний сайт Футбольної асоціації Чехії.

Нагадаємо, раніше про результати жеребкування Ліги націй-2024/25 висловилися головний тренер збірної України Сергій Ребров та керманич збірної Албанії Сільвіньо.