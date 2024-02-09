Іспанія

Іспанський захисник не встиг відновитись після травми.

Центральний захисник мадридського Реала Начо не встиг відновитись після травми до матчу з Жироною в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, 34-річний іспанець точно пропустить майбутній матч із командою Мічела.

Тим часом до загальної групи "вершкових" повернулися Антоніо Рюдігер та Вінісіус Жуніор, які пропустили минулий матч з Атлетіко (1:1).

Зазначається, що саме Рюдігер з Орельєном Чуамені сформують центр захисту команди Карло Анчелотті.

Нагадаємо, матч Реал — Жирона відбудеться завтра, 10 лютого, о 19:30 за київським часом.