Іспанський захисник не встиг відновитись після травми.
Антоніо Рюдігер та Орельєн Чуамені, Getty Images
09 лютого 2024, 13:50
Центральний захисник мадридського Реала Начо не встиг відновитись після травми до матчу з Жироною в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, 34-річний іспанець точно пропустить майбутній матч із командою Мічела.
Тим часом до загальної групи "вершкових" повернулися Антоніо Рюдігер та Вінісіус Жуніор, які пропустили минулий матч з Атлетіко (1:1).
Зазначається, що саме Рюдігер з Орельєном Чуамені сформують центр захисту команди Карло Анчелотті.
Нагадаємо, матч Реал — Жирона відбудеться завтра, 10 лютого, о 19:30 за київським часом.