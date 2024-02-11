У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Барселона та Гранада. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

БАРСЕЛОНА — ГРАНАДА

НЕДІЛЯ, 11 ЛЮТОГО, 22:00. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІГЕЛЬ ОРТІС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона є явним фаворитом цього матчу, тим більше, що гості виглядають не дуже добре. Втім, нинішні проблеми іспанського гранду можуть змінити диспозицію сил у зустрічі.

Наразі команда Хаві цього сезону не в переконливій формі, хоч і виграла чотири з попередніх шести матчів, але і програла два. У випадку ефективного будування захисту в Гранади буде можливість створити неприємності одному з лідерів чемпіонату. Барселона не дуже вдало може проходити низький блок, тому можна використати цю слабкість на свою користь. В свою чергу іспанський чемпіон не завжди виглядає впевнено у перехідних фазах, чудовий захист минулого сезону вже не виглядає таким впевненим.

У обох колективів є кадрові неприємності станом на цей момент. Через пошкодження не зіграють декілька важливих лідерів в обох учасників матчу — Жоау Феліш, Гаві, Маркос Алонсо, Алехандро Бальде, Гонсалу Вільяр, Лукас Боє, а Каміль Пйонтковські і Вітор Роке дискваліфіковані через червоні картки.

Трішки кращою стала результативність Роберта Левандовські. Наразі форвард забив 9 голів у 21 матчі і, безумовно, захоче покращити свої досягнення, у минулих матчах йому вдалося знову розпочати забивати і демонструвати традиційну для нього впевненість, чого не було минулі місяці. Наразі його кондиції дуже важливі для Барселони, тому що в деяких матчах їй відверто не вистачало вміння реалізовувати свої моменти. Є можливість змінювати їх з Вітором Роке і додати глибини атакувальній лінії.

У трьох попередніх матчах між Гранадою та Барселоною була нічия. До цього іспанський чемпіон вигравав у цього опонента у Ла Лізі в 2021 році.

В історії зустрічей цих команд Барселона здобула 39 перемог, Гранада — 7. Також "синьо-гранатові" забивають багато років щонайменше один гол з "насрідами" у чемпіонаті.