Завершився другий поєдинок 24 туру чемпіонату Іспанії.
Алавес - Вільярреал, фото гостей
10 лютого 2024, 16:54
У рамках двадцять четвертого туру іспанської Ла Ліги Алавес приймав Вільярреал на Мендісорроса Стедіум.
У першому таймі команди обмінялися голами. Спочатку Омородіон вивів господарів поля вперед, а потім Куенка відновив паритет. Протягом другої половини зустрічі голів глядачі поєдинку не побачили, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.
Алавес — Вільярреал 1:1
Голи: Омородіон, 25 — Куенка, 42
Алавес: Сівера — Горосабель, Абкар, Марін (Дуарте, 15), Лопес (Вісенте, 68) — Бланко, Гевара — Сола, Гуріді (Хаджі, 86), Ріоха (Реббаш, 86) — Омородіон
Вільярреал: Йоргенсен — Москера, Альбіоль, Куенка — Кіко, Коклен (Капу, 80), Комесанья, Баена (А. Морено, 79), Ахомаш (Моралес, 85) — Ж. Морено (Гедеш, 74), Серлот
Попередження: Куенка, Серлот