Англієць оформив дубль і був вимушений залишити поле.
Джуд Беллінгем, Getty Images
10 лютого 2024, 21:22
Атакуючий півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем травмувався у центральному поєдинку 24 туру Ла Ліги.
На 35-й і 54-й хвилинах матчу 20-річний англієць відзначився голами, довівши рахунок до розгромного.
Незадовго до четвертого взяття воріт мадридцями Беллінгем був вимушений залишити поле.
Ще до свого другого результативного удару півзахисник у боротьбі з Торре на правому фланзі атаки невдало наступив на ногу.
На 57-й хвилині Беллінгема замінив Браїм Діас. Покинув поле він самостійно, хоч і у супроводі медиків "вершкових".