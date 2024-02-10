Іспанія

Англієць оформив дубль і був вимушений залишити поле.

Атакуючий півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем травмувався у центральному поєдинку 24 туру Ла Ліги.

На 35-й і 54-й хвилинах матчу 20-річний англієць відзначився голами, довівши рахунок до розгромного.

Незадовго до четвертого взяття воріт мадридцями Беллінгем був вимушений залишити поле.

Ще до свого другого результативного удару півзахисник у боротьбі з Торре на правому фланзі атаки невдало наступив на ногу.

На 57-й хвилині Беллінгема замінив Браїм Діас. Покинув поле він самостійно, хоч і у супроводі медиків "вершкових".