Іспанія

Голкіпер Реала Андрій Лунін висловився щодо гри з Жироною.

В центральному матчі 24 туру Ла Ліги Реал розгромив Жирону — 4:0. Воротар "вершкових" Андрій Лунін вважає, що перемога його команди була заслуженою, адже Реал домінував на полі.

"Ми домінували, і результат каже сам за себе", – цитує українця твіттер Реала.

Завдяки перемозі над Жироною, Реал відірвався від каталонської команди на п'ять пунктів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Жирона у 24 турі Ла Ліги.