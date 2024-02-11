Італія

Завершився п'ятий поєдинок 24 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять четвертого туру італійської Серії А-2023/24 Фіорентина приймала Фрозіноне на Стадіо Артеміо Франкі.

Ще у першому таймі матчу господарі поля сформували комфортну для себе перевагу у три м'ячі. Спочатку вперед їх вивів Белотті, для якого цей гол був дебютним у складі Фіорентини, потім Іконе подвоїв перевагу "фіалок", а ближче до завершення тайму Мартінес Кварта довів рахунок до розгромного.

По перерві відзначився Гонсалес, після чого Фрозіноне відповів своїм голом у виконанні Маццителлі. Барак, який вийшов на поле з лави запасних, відновив відрив у чотири м'ячі. Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу підопічних Вінченцо Італьяно.

Фіорентина — Фрозіноне 5:1

Голи: Белотті, 16, Іконе, 19, Мартінес Кварта, 43, Гонсалес, 53, Барак, 85 — Маццителлі, 66

Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Мартінес Кварта (Комуццо, 73), Бірагі — Дункан (Артур, 73), Мандрагора — Гонсалес (Бонавентура, 60), Бельтран (Барак, 83), Іконе — Белотті (Нзола, 73)

Фрозіноне: Тураті — Джеллі (Шеддіра, 78), Монтерісі (Романьйолі, 46), Околі, Валері — Маццителлі, Барренечеа (Рейнір, 65), Арруї (Брешианіні, 65) — Суле, Жорже, Сек (Лірола, 46)

Попередження: Мартінес Кварта, Терраччано, Нзола — Романьйолі