Іспанія

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген прокоментував турнірну ситуацію в чемпіонаті Іспанії.

У 24-му турі Ла Ліги Барселона не змогла перемогти Гранаду (3:3). За 14 турів до завершення чемпіонату їхнє відставання від лідера в особі Реала складає 10 очок. Втім, голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген вважає, що зарано ховати шанси каталонців на першу позицію.

"Сезон довгий. Це від нас залежить, чи зможемо ми набрати очки у всіх матчах, що залишилися. Нам ще грати з Реалом, Жироною, і ми здатні додати.

Ми зосереджені на собі та на роботі, яку потрібно виконати. Ми вже переключилися на наступну гру.

У Ла Лізі залишається ще багато матчів. Це складний турнір, тут є дуже яскраві команди, простих матчів не буває. Якщо судити з таблиці, все здається очевидним, але на ділі такого не буває ніколи. Нам потрібно йти від матчу до матчу", — сказав воротар Барселони в ефірі Esport3.

Огляд матчу Барселона — Гранада доступний на Football.ua.