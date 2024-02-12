Іспанія

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував турнірну ситуацію в чемпіонаті Іспанії.

У 24-му турі Ла Ліги Барселона не змогла перемогти Гранаду (3:3). За 14 турів до завершення чемпіонату їхнє відставання від лідера в особі Реала складає 10 очок. Проте наставник каталонської команди Хаві вважає, що боротиметься до останнього.

"Ми припускалися неприпустимих помилок. У нас були можливості повести 2:0 і це змінило б хід матчу, але Гранада зіграла дуже добре. Вона перетворила матч на серію дуелей.

Сьогодні нам не вистачало швидкості в атаці. Ми старалися, але під час оборони робили супернику багато подарунків.

Виграти Ла Лігу? Це складно. Сьогодні завдання стало на два очки важчим. Ми не збираємось викидати білий прапор. Розрив величезний, але наздогнати лідера неможливо.

Ми провалилися у матчі із Вільярреалом, провалилися сьогодні, не скористалися моментами. Але команда вірила у себе і намагалася. Цього не вистачило", - сказав Хаві.

Огляд матчу Барселона — Гранада доступний на Football.ua.