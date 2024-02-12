Іспанія

Вінгер Барселони Ламін Ямал прокоментував нічию з Гранадою.

У 24-му турі Ла Ліги Барселона не змогла перемогти Гранаду (3:3). Дублем відзначився вінгер Барси Ламін Ямал, але футболіст заявив, що нагорода найкращому гравцю матчу його геть не радує, адже його команда втратила два очки.

"Ми втратили ще одну можливість, але потрібно продовжувати працювати. Я впевнений у тренері, але зараз я більше думаю про нічию і про два втрачені очки, ніж про свій виступ. Протягом усього сезону в Ла Лізі ми пропускаємо дуже швидкі голи й в підсумку втрачаємо очки.

Думаю, що матчі ще попереду, і ми повинні продовжувати боротися. Я дуже вдячний за нагороду найкращому гравцеві матчу, але все ж мені сумно через втрату очок", — сказав вінгер Барселони.

Огляд матчу Барселона — Гранада доступний на Football.ua.