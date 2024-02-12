Україна

Керманич Шахтаря розповів про підготовку команди до матчів Ліги Європи.

Боснійський фахівець Маріно Пушич дав розлоге інтерв’ю балканському ЗМІ Arena Sport TV, у першій частині якого розповів про запрошення обійняти посаду головного тренера донецького Шахтаря від представників клубу.

Іншою його тезою стала розповідь про робочий процес команди перед матчем попереднього раунду Ліги Європи УЄФА проти французького Марселя.

"Один із недоліків для нашої команди — не мати офіційних поєдинків. Офіційні ігри дають набрати ритм до початку євроматчів. Безперечно, це недолік, але не треба шукати виправдань, тому що мені це не подобається.

Це — виклик, і через цей виклик ми маємо більше працювати, аби зробити все, щоб обернути ситуацію на нашу користь: завдяки готовності, завдяки свіжості, завдяки бажанню, а також завдяки прагненню грати на найвищому рівні перед повним стадіоном. Отже, це великий і цікавий виклик для нас.

Моя команда вже грала колись проти Марселя. Я тоді був ще молодим гравцем, який тренувався з великим поколінням Црвени Звезди, і це було великою честю для мене. Я багато чого навчився в них — у клубу, у гравців, тренерів. Це був дуже цікавий період і, безумовно, надзвичайно успішний. Вони були чудовими гравцями та чудовими людьми — усі, навіть не згадуючи когось окремо, насправді всі.

Драган Джаїч був технічним директором, керував усім сегментом, усе було на світовому рівні. А зараз ми знову граємо з Марселем. Це певний збіг, і я радію, що ми граємо проти них, тому що мені подобається грати проти сильних команд. Але той період у команді Црвена Звезда був незабутнім.

Стан суперників? Коли команда змінює тренера під час чемпіонату, а це вже їхній третій тренер від початку сезону, то вона спершу в певному хаосі, допоки все не налагодиться. Зараз вони вже на шляху до цього, адже виграли більшість поєдинків.

Я помітив, що вони також змінили стиль гри, тож це все цікаві моменти, які ми маємо добре проаналізувати та знайти можливість їх обійти. У них дуже хороші індивідуальні футболісти, адже це — Марсель. Зрештою, вони багато вкладають у цю команду. Не забувайте, що коли вони грали проти Феєнорда в півфіналі Ліги конференцій, вони все ще були на фінальному етапі європейського турніру.

Якщо я не помиляюся, це клуб, який зараз посідає 5 або 6 місце в таблиці Ліги 1, що дуже добре, і має певні якості, щоб просуватися далі. Тому це буде дуже непростий матч. Це — вимогливий суперник за певних обставин, особливо коли ти граєш на виїзді, у Марселі. Можу сказати, що там дуже специфічні обставини, я знаю це з власного досвіду, але ми також приїдемо не з порожніми руками. Це будуть дуже цікаві ігри", — заявив боснійський фахівець.

Також Маріно Пушич під час розповіді зачепив питання своєї футбольної філософії та місії Шахтаря в представленні України на світовій арені.

Нагадаємо, що нині донецький Шахтар завершує підготовку до першого матчу проти французького Марселя в рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.