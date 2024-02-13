Іспанія

Німець може очолити каталонський клуб.

Барселона продовжує пошуки нового тренера.

Як повідомляє Diario Sport, керівники каталонського клубу, зокрема його президент Жоан Лапорта, хочуть запросити в Барселону фахівця з визнаним авторитетом — бажано, щоб у нього був досвід перемог у Лізі чемпіонів.

Фахівцем, який привернув інтерес Барселони, є Томас Тухель — у клубі вважають варіант із його призначенням реалістичним з огляду на проблеми, з якими тренер стикається в Баварії. Якщо "блауграна" запропонує Тухелю проект топ-рівня, тренер його розгляне.

Нагадаємо, що Хаві залишить посаду головного тренера Барселони після закінчення сезону.