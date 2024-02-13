Іспанія

Він цікавий Жоану Лапорті.

Ральф Рангнік цікавий Жоану Лапорті, повідомляє Diario Sport.

Президенту клубу приваблюють німецькі фахівці. Уже писали про інтерес каталонців до Томаса Тухля і Ганса-Дітера Фліка. Крім того, повідомлялося, що Лапорта мріє запросити в клуб Юргена Клоппа, але цей варіант вважається малоймовірним.

Джерело зазначає, що Лапорті подобається і Ральф Рангнік. 65-річний тренер наразі працює зі збірною Австрії, яку вивів на Євро-2024.

Нагадаємо, що після закінчення сезону Хаві залишить посаду головного тренера Барселони.