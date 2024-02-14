Іспанія

Півзахисник мадридського клубу прокоментував можливий трансфер зірки ПСЖ.

Цьогорічне зимове трансферне вікно написало чергову сторінку тривалої саги про перехід, або відсутність переходу, французького нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе до мадридського Реала.

Наразі сторони перемовин перебувають на тому етапі, що чемпіони Ліги 1 запропонували власному гравцю шалений контракт, але він не квапиться давати відповідь на цю пропозицію.

А тим часом у роздягальні "бланкос" стає дедалі більше розмов щодо можливого приєднання зірки до команди Карло Анчелотті, про що свідчив півзахисник Реала Орельєн Чуамені в останньому інтерв’ю.

"Мбаппе вже розповідав мені про своє рішення щодо наступного сезону? Мені особисто? Ха! Та ні, звісно ж, що ні.

А якби навіть і розповів, думаєте, що я б мав право це коментувати? За жодних обставин! Ні, таких розмов у нас із ним не було.

Але в роздягальні Реала, так, час від часу ми про це говоримо. Воно й зрозуміло — це дуже важлива тема.

Сподіваємось, що в найближчі тижні всі ці розмови остаточно вщухнуть", — заявив французький виконавець.

Тим часом у поточному сезоні Кіліан забив 30 голів та віддав сім гольових передач у 29 матчах.