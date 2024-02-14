Іспанський фахівець наразі хоче продовжувати працювати на чолі каталонського клубу.
Мічел, Getty Images
14 лютого 2024, 20:20
Головний тренер каталонської Жирони Мічел заявив, що на цьому етапі він не має якихось планів залишати клуб та змінювати місце роботи.
"У мене є контракт, я дуже щасливий тут, моя сім'я — також. Думаю, що продовжу працювати в Жироні. Прямо зараз я переконаний, що так і буде. У мене контракт до 2026 року, але крім контракту ще є моє слово, відчуття причетності до дуже важливого проєкту.
Нам потрібно набрати 73-75 очок, щоб потрапити до Ліги чемпіонів. Ще багато чого потрібно зробити. Мрія — пробитися на єврокубкову арену. На нас немає тиску рівня Барселони, що якщо ми не виграємо Ла Лігу, це розцінять в якості поганого сезону.
Вимога вигравати абсолютно кожен матч — це наразі історія не про нас. Ми віддалилися від чемпіонства Ла Ліги, проте сподіваємося підтримувати темп та прогрес, яких ми вже встигли досягти", — наводить слова Мічела Catalunya Ràdio.
Відзначимо, що наразі Жирона, за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, посідає другу сходинку в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, маючи відставання від мадридського Реала на п'ять очок через минулу розгромну поразку в очному матчі з поточним лідером.