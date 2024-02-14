Іспанія

Іспанський фахівець наразі хоче продовжувати працювати на чолі каталонського клубу.

Головний тренер каталонської Жирони Мічел заявив, що на цьому етапі він не має якихось планів залишати клуб та змінювати місце роботи.

"У мене є контракт, я дуже щасливий тут, моя сім'я — також. Думаю, що продовжу працювати в Жироні. Прямо зараз я переконаний, що так і буде. У мене контракт до 2026 року, але крім контракту ще є моє слово, відчуття причетності до дуже важливого проєкту.

Нам потрібно набрати 73-75 очок, щоб потрапити до Ліги чемпіонів. Ще багато чого потрібно зробити. Мрія — пробитися на єврокубкову арену. На нас немає тиску рівня Барселони, що якщо ми не виграємо Ла Лігу, це розцінять в якості поганого сезону.

Вимога вигравати абсолютно кожен матч — це наразі історія не про нас. Ми віддалилися від чемпіонства Ла Ліги, проте сподіваємося підтримувати темп та прогрес, яких ми вже встигли досягти", — наводить слова Мічела Catalunya Ràdio.

Відзначимо, що наразі Жирона, за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, посідає другу сходинку в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, маючи відставання від мадридського Реала на п'ять очок через минулу розгромну поразку в очному матчі з поточним лідером.