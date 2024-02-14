Іспанія

Кар'єра хорватського хавбека на Сантьяго Бернабеу, схоже, добігає кінця.

Досвідчений та легендарний центральний півзахисник мадридського Реала Лука Модрич після 12 спільних років ризикує залишити табір "вершкових" вже наприкінці цього сезону, коли спливає його поточний контракт. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, тренерський штаб Карло Анчелотті вже не бачить в 38-річному хорватові безальтернативного гравця стартового складу — серед прямих конкурентів Луки за позицією менше у поточному сезоні зіграв лише Дані Себальйос (ЛМ: 1374 хвилини; ДС: 501 хвилина).

Незважаючи на свій вік, Модрич все ще прагне бути частіше залученим у гру Реала, оскільки задля цього він залишився та відмовився від багатомільйонних пропозицій із Саудівської Аравії.

У клубі тенденція останніх місяців свідчить про те, що Модрич проводить свій останній сезон у Реалі, тоді як керівництво "вершкових" вже навіть розглянуло варіанти для "гідного та грандіозного прощання" з хорватським хавбеком.

Наразі як Реал, так і Модрич повністю зосереджені на решті поточного сезону, але вже незабаром повернуться до цього питання.