Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 17 лютого 2024 року, 22:00.

У 25 турі чемпіонату Іспанії-2023/24 Валенсія приймала андалузьку Севілью на Местальї й так і не змогла забити.

Господарі домінували в плані атаки в переважній більшості ігрових епізодів, однак, зокрема, український нападник Роман Яремчук змарнував кілька непоганих моментів, тож про голи цього разу не йшлось.

Севілья тим часом лише під завісу гри зробила перший удар у площину чужих воріт, тож на вирішення долі гри мала незначний вплив.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Валенсія — Севілья в 25 турі Ла Ліги-2023/24:

Валенсія — Севілья 0:0

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Діакабі, Гая — Перес (Герра, 73), Пепелу, Гільямон (Марі, 86), Канос (Петер, 63) — Яремчук (Гонсалбес, 72), Дуро.

Севілья: Нюланд — Навас (Хуанлу, 90+3), Баде, Рамос, Салас — Торрес (Ганнібал, 90+3), Соу (Сусо, 70), Сумаре, Акунья (Педроса, 46) — Ен-Несірі, Ромеро (Веліс, 86).

Попередження: Баде.