Іспанія
17 лютого 2024, 23:55
Яремчук не допоміг Валенсії розкрити захист Севільї
Український нападник провів на полі 71 хвилину, але, як і решта партнерів, відзначитись результативною дією не зумів.
Валенсія — Севілья, Getty Images
17 лютого 2024, 23:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Валенсія — Севілья 0:0
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Діакабі, Гая — Перес (Герра, 73), Пепелу, Гільямон (Марі, 86), Канос (Петер, 63) — Яремчук (Гонсалбес, 72), Дуро.
Севілья: Нюланд — Навас (Хуанлу, 90+3), Баде, Рамос, Салас — Торрес (Ганнібал, 90+3), Соу (Сусо, 70), Сумаре, Акунья (Педроса, 46) — Ен-Несірі, Ромеро (Веліс, 86).
Попередження: Баде.