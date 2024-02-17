Іспанія

Яремчук не допоміг Валенсії розкрити захист Севільї

Український нападник провів на полі 71 хвилину, але, як і решта партнерів, відзначитись результативною дією не зумів.

Валенсія — Севілья, Getty Images

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Валенсія — Севілья 0:0



Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Діакабі, Гая — Перес (Герра, 73), Пепелу, Гільямон (Марі, 86), Канос (Петер, 63) — Яремчук (Гонсалбес, 72), Дуро.



Севілья: Нюланд — Навас (Хуанлу, 90+3), Баде, Рамос, Салас — Торрес (Ганнібал, 90+3), Соу (Сусо, 70), Сумаре, Акунья (Педроса, 46) — Ен-Несірі, Ромеро (Веліс, 86).



Попередження: Баде.