Іспанія

Цікава історія від уругвайця.

Колишній нападник каталонської Барселони Луїс Суарес розповів, що у 2014 році він міг перейти з Ліверпуля до мадридського Реалу. Наводить слова уругвайця іспанська Marca.

"Перед чемпіонатом світу 2014 мадридський Реал хотів підписати мене, і все йшло добре. Вони думали про продаж Бензема в Арсенал, до цього все було підготовлено.

Але коли розпочався чемпіонат світу, Барселона включилася в гонку і, звичайно, я віддав перевагу Барсі.

У зв'язку із ситуацією з укусом (у матчі групового раунду чемпіонату світу між Уругваєм та Італією, Суарес вкусив захисника "Скуадри адзурри" Джорджо К'єлліні, за що отримав чотиримісячну дискваліфікацію ред.) інтерес Реала знизився, а Барса навпаки, проявила ще більшу зацікавленість. Зрештою, у мене залишилося два варіанти, і я вибрав Барселону, бо грати за цей клуб було моєю мрією", — розповів уругвайський нападник.