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Уругваєць зробив важливе оголошення щодо подальшої кар'єри.

Наприкінці 2023 року ексфорвард Аякса, Ліверпуля та Барселони Луїс Суарес перейшов до американського клубу Інтер Маямі на правах вільного агента.

Як з'ясувалось, Інтер Маямі стане останнім клубом в кар'єрі уругвайця, про це він оголосив офіційно.

"Інтер Маямі стане останнім клубом у моїй кар'єрі. Сім'я вже знає про це. Я поки що не знаю дату, але це буде останній крок.

Зараз я говорю про це, і мені хочеться плакати, але треба підготуватися. Пам'ятаю, як один колишній гравець сказав мені, що футболіст ніколи не готовий до завершення кар'єри", – сказав 37-річний уругваєць в інтерв'ю Del Sol FM.

Нинішній контракт Суареса з Інетр Маямі розрахований на один сезон з можливістю продовження ще на один рік.