Наприкінці 2023 року ексфорвард Аякса, Ліверпуля та Барселони Луїс Суарес перейшов до американського клубу Інтер Маямі на правах вільного агента.

Як з'ясувалось, Інтер Маямі стане останнім клубом в кар'єрі уругвайця, про це він оголосив офіційно.

"Інтер Маямі стане останнім клубом у моїй кар'єрі. Сім'я вже знає про це. Я поки що не знаю дату, але це буде останній крок.

Зараз я говорю про це, і мені хочеться плакати, але треба підготуватися. Пам'ятаю, як один колишній гравець сказав мені, що футболіст ніколи не готовий до завершення кар'єри", – сказав 37-річний уругваєць в інтерв'ю Del Sol FM.

Нинішній контракт Суареса з Інетр Маямі розрахований на один сезон з можливістю продовження ще на один рік.