Уругваєць зробив важливе оголошення щодо подальшої кар'єри.
ЛУЇС СУАРЕС - GETTY IMAGES
16 лютого 2024, 08:26
Наприкінці 2023 року ексфорвард Аякса, Ліверпуля та Барселони Луїс Суарес перейшов до американського клубу Інтер Маямі на правах вільного агента.
Як з'ясувалось, Інтер Маямі стане останнім клубом в кар'єрі уругвайця, про це він оголосив офіційно.
"Інтер Маямі стане останнім клубом у моїй кар'єрі. Сім'я вже знає про це. Я поки що не знаю дату, але це буде останній крок.
Зараз я говорю про це, і мені хочеться плакати, але треба підготуватися. Пам'ятаю, як один колишній гравець сказав мені, що футболіст ніколи не готовий до завершення кар'єри", – сказав 37-річний уругваєць в інтерв'ю Del Sol FM.
Нинішній контракт Суареса з Інетр Маямі розрахований на один сезон з можливістю продовження ще на один рік.