Іспанія

Відбувся черговий матч 25 туру іспанського чемпіонату.

У матчі 25 туру іспанської Ла Ліги Гранада на своєму полі поділила очки з Альмерією. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Гості відкрили рахунок на дев'ятій хвилині зусиллями Марка Пубіля, але у середині другого тайму господарі поля відповіли результативним ударом Мюрто Узуни.

Після 25 турів Гранада набрала 14 очок і займає 19 місце в Ла Лізі, а Альмерія має вісім балів і останній рядок.

Альмерія поки що не може здобути першу перемогу в сезоні, а остання перемога Гранади датована 3 січня – це був другий успіх у сезоні.

Гранада — Альмерія 1:1

Голи: Узуни, 75 - Пубіль, 9.

Гранада: Баталья Барга — Санчес Сендра, Рубіо, Пьонтковскі, Нева Тей — Руїс Алонсо, Онгла (Гумбау, 66), Вільяр (Мауасса, 33, (Пуертас, 90+1)) — Пеллістрі (Южвяк, 90+1), Узуни, Мелендо (Боє, 46).

Альмерія: Машиміану — Пубіль, Гонсалес, Радованович, Ланга — Робертоне, Баба (Лопі, 84) — Аррібас (Посо, 66), Вієра (Мелеро, 66), Ембарба — Лосано (Мілованович, 74).

Попередження: Вільяр, Гумбау — Робертоне, Пубіль, Посо, Радованович.