Іспанія

Фінансові проблеми "блаугранас", очікувано, нікуди не зникли.

У Ла Лізі оновили та опублікували ліміти витрат (стелі зарплат) клубів, передає офіційний сайт чемпіонату Іспанії.

Річний ліміт витрат Барселони було скорочено ще на 66 млн євро — з 270 до 204. Реал зберігає найвищий показник, а саме 727 млн. Другим іде Атлетіко (303 млн). Найгірший показник у Ла Лізі в Алавеса — 31 мільйон євро.

Нагадаємо, що у вересні було оголошено, що ліміт "блаугранас" скоротився на 378 млн.

Стали відомі також і ліміти клубів другого іспанського дивізіону. Найкраща ситуація там в Ельче (майже 24 млн), тоді як в Аморебьєти — найгірша (трохи більше 4 млн).

Ліміт витрат (стеля зарплат) — це максимальна сума, яку команда може витратити на зарплати своїх гравців, головного тренера та його помічника, а також фізіотерапевта. Він також розповсюджується на молодіжні команди клубів.