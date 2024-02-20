Фінансові проблеми "блаугранас", очікувано, нікуди не зникли.
Барселона, Getty Images
20 лютого 2024, 21:35
У Ла Лізі оновили та опублікували ліміти витрат (стелі зарплат) клубів, передає офіційний сайт чемпіонату Іспанії.
Річний ліміт витрат Барселони було скорочено ще на 66 млн євро — з 270 до 204. Реал зберігає найвищий показник, а саме 727 млн. Другим іде Атлетіко (303 млн). Найгірший показник у Ла Лізі в Алавеса — 31 мільйон євро.
Нагадаємо, що у вересні було оголошено, що ліміт "блаугранас" скоротився на 378 млн.
Стали відомі також і ліміти клубів другого іспанського дивізіону. Найкраща ситуація там в Ельче (майже 24 млн), тоді як в Аморебьєти — найгірша (трохи більше 4 млн).
Ліміт витрат (стеля зарплат) — це максимальна сума, яку команда може витратити на зарплати своїх гравців, головного тренера та його помічника, а також фізіотерапевта. Він також розповсюджується на молодіжні команди клубів.