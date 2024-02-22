Іспанія

Півзахисник Реала Тоні Кроос повертається до збірної в 34 роки.

Цьогоріч в Німеччині відбудеться чемпіонат Європи з футболу. Півзахисник Реала Тоні Кросс заявив, що повертається до збірної Німеччини напередодні домашнього Євро.

Футболіст приєднається до збірної на березневі матчі. Слова 34-річного Крооса передає Фабріціо Романо:

"Я переконаний, що ця команда зможе досягти особливих результатів на Євро", — сказав Тоні.

Повернення до збірної може позитивно вплинути на продовження контракту Крооса з Реалом.

У березні збірна Німеччини зіграє два товариські поєдинки (проти Франції 23-го числа та Нідерландів 26-го).

Кроос призупинив виступи за свою національну команду після Євро-2020, де німці вилетіли від Англії на стадії 1/8 фіналу, щоб проводити більше часу з родиною та зосередитися на клубній кар'єрі у Реалі.