Іспанія

Барселона може покращити своє фінансове становище за рахунок продажу гравця.

Посеред тижня каталонська Барселона зіграла внічию в гостьовому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти неаполітанського Наполі.

Наполі — Барселона 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Афіша протистояння була достатньо гучною не тільки для того, щоб уболівальники звернули на неї увагу, а й для того, щоб на південь Італії завітали скаути різноманітних клубів та слідкували за окремими виконавців на тлі наближення літньої трансферної кампанії.

Зокрема, іспанська преса має інформацію про те, що цю гру відвідали представники лондонського Челсі.

Їхньою метою стало спостереження за центральним захисником Барселони Жюлем Кунде.

25-річний француз у поточній кампанії є стабільним гравцем основного складу команди Хаві, проте клуб має фінансові проблеми, тож одним із варіантів покращення власного становища вважає продаж саме Кунде цього літа.

Логіка цього рішення є очевидною — Жюль є поодиноким гравцем, розставання з яким може виявитись найменш болісним, але при цьому майже гарантовано принесе навіть більше коштів, аніж Барселона сплатила андалузькій Севільї влітку 2022 року за трансфер гравця.

Тоді перехід захисника коштував Барсі 50 млн євро.

У цьому сезоні Кунде відіграв 32 матчі, забивши два голи та віддавши три гольові передачі.