Іспанія

Клуб хоче заробити гроші і купити нових гравців.

Барселона розглядає можливість літнього трансферу Жюля Кунде задля можливості на більш регулярні виступи вихованцям клубу - повідомляє журналіст Тоні Хуанмарті.

Вартість центрального захисника на трансферному ринку знижується, а в складі команди виступає Пау Кубарсі, черговий вихованець відомої Ла Масії.

Жюль грає у Барселоні з 2022 року, яка заплатила 50 мільйонів євро. За час у команді роль Кунде виросла до статусу важливого захисника і одного з найкращих у своєму амплуа в чемпіонаті Іспанії.

Цього сезону 25-річний гравець провів 26 матчів в усіх можливих турнірах 2 голи та віддав 3 асисти.