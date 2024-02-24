Іспанія

Володар Золотого м'яча розпочинав свій славетний шлях саме у Загребі.

Керівництво загребського Динамо хоче повернути до клубу легендарного півзахисника мадридського Реалу Луку Модрича. Про це повідомляє Sata 24.

За інформацією джерела, президент загребського Динамо Мірко Баришич особисто зателефонував володарю Золотого м'яча з метою запропонувати йому повернутися до хорватського клубу.

Зазначається, що Модрич з позитивом поставився до цієї пропозиції, проте на даний момент він не прийняв остаточного рішення про подальший розвиток своєї кар'єри. Наголошується, що 38-річний футболіст та президент загребського Динамо перебувають у постійному контакті.

Чинний контракт хорвата з Реалом розрахований до 30 червня 2024 року з зарплатнею 22 млн. євро на рік.

Модрич виступав за загребське Динамо з 2002 по 2008 рік. За цей час він провів 79 матчів, забив 24 голи та віддав 21 результативну передачу.