Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 24 лютого 2024 року, 17:15.
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24 лютого 2024, 22:59
У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона приймала Хетафе на Естадіо Олімпіко.
Команда Хаві подарувала вболівальникам "безвалідольний" матч та як мінімум тимчасово змістила Жирону з другої сходинки таблиці Ла Ліги.
Огляд матчу:
Барселона — Хетафе 4:0
Голи: Рафінья, 20 Феліш, 53 де Йонг, 61 Лопес, 90
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу (Форт Гарсія, 84) — де Йонг, Крістенсен (Ромеу, 77), Гюндоган (Педрі, 83) — Рафінья (Роке, 77), Левандовські, Феліш (Лопес, 63)
Хетафе: Сорія — Іглесіас (Анхель Кармона, 46), Альварес Соса, Альдерете, Джене (Аленья, 68) — Грінвуд (Мата, 67), Максимович (Арнаїс Родрігес, 67), Мілья, Моріба (Сантьяго, 78), Ріко — Майораль
Попередження: Гюндоган, Роке — Альдерете, Джене, Сантьяго.