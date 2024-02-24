Іспанія

Цікавий коментар від вінгера щодо розвитку свого товариша по Барселоні.

Рафінья розповів щодо виступів Ламіне Ямала в Барселоні - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Мені не заважає змагатися з Ламіне Ямалом, скоріше, це честь для мене. Він буде одним із найкращих гравців у світі, ми зробимо один одного краще. У такій команді, як Барселона конкуренція має бути завжди".

У матчі з Хетафе бразильський вінгер зробив 1+1, що дозволило його команді виграти.

Цього сезону Рафінья провів 24 матчі в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 8 асистів.